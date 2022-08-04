По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, с начала июля захватчики начали активно "травить" своей пропагандой украинских детей. Оккупанты предлагали родителям юношей бесплатно отправить их на отдых в безопасное место.

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Некоторые жители Херсонщины на это соглашались, ведь ждали скорого контрнаступления ВСУ и понимали, что детям лучше находиться подальше от зоны боевых действий хотя бы на это время.

Занимаются психологическим перевоспитанием и вербуют в свои войска.

Организованные "путешествия" подростков из оккупированной Херсонщины в Крым, по данным украинских спецслужб, имеют целью милитаризировать юношей и потенциально завербовать их для участия в войне против Родины.

Под предлогом отдыха детей отправляют не в лагеря, а непосредственно в военные и военно-морские училища.

Подростков заставляют заниматься спортом, муштруют и активно "накачивают" пропагандой.

Юношей заставляют посещать выдающиеся "русские" места, театры и памятники, а также устраивают экскурсии по "государственным" органам Севастополя.

Активно с детьми работают представители "единой россии", которые каждый вечер проводят подросткам пропагандистские вечеринки. Кроме того, на тематические встречи с пострадавшими от оккупации привозят ветеранов боевых действий, которые воевали против Украины.

После окончания срока "отдыха" некоторым подросткам сразу предлагают оставаться в Крыму для обучения или же поступать в военные образовательные учреждения после окончания школы.

Таким образом, захватчики пытаются повлиять на уязвимый, по их мнению, слой населения, а также обеспечить себя потенциальной агентурой на Херсонщине. Также нельзя исключать, что завербованных детей россияне в дальнейшем будут использовать непосредственно в зоне боевых действий.

Планируют открыть филиалы путинюгенда

В планах российских оккупантов также создание на Херсонщине отрядов "юнармии" – своеобразного милитаристического формирования, где детей с детства приучают к войне. Для кремля подобный подход очень удобен, ведь после окончания "патриотических курсов" путин получает большое количество идейных смертников.

Тысячи воспитанников путинюгенда участвовали в боевых действиях против Украины еще с 2016 года, поскольку как только воспитанникам организации исполняется 18, им сразу предлагают службу в армии.

Что же касается Херсонщины, то развертывание пропагандистской машины по отношению к детям направлено если не на прямое воспитание потенциальных боевиков, то хотя бы на вербовку потенциальных разведчиков, которые будут сдавать позиции ВСУ и делиться с захватчиками другой ценной для них информацией.