По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, высшее руководство оккупационных войск уже несколько недель ищет пути для увеличения объемов вывоза зерна в оккупированный Крым или напрямую на материковую часть России через Мариуполь. Однако захватчики столкнулись с перегрузкой собственных логистических возможностей.

Хотели быть в тени: партизаны нашли коллаборантов, которые воруют урожай в Запорожье

Возможности оккупантов перевозить украденный урожай морским путем практически безграничны, но доставлять нужное им количество в порты, как оказалось, россияне не могут.

Банды оккупантов совершают налеты ради грузовиков

Проблема, возникшая у захватчиков, состоит в отсутствии на временно оккупированных частях Херсона и Запорожья нужного количества зерновозов.

Весь процесс вывоза зерна из элеваторов в порты генералы распределили между отдельными бандформированиями, отвечающими за безопасность той или иной машины с товаром.

Группировки сотрудничают с зернотрейдерами и "администрацией" элеваторов, а также обеспечивают перегон зерновозов в нужную кремль точку. За каждую машину, которую путинские ордынцы доставили в Крым или Мариуполь, оккупанты платят им немалые деньги.

Поскольку весь доход от кражи украинского урожая напрямую привязан к количеству вывезенного, кураторы направления ограбления фермеров настаивают на увеличении объема.

Поэтому, а также из-за возможности увеличить состояние, российские оккупанты и привлеченные к "бизнесу" террористы так называемых "ДНР" и "ЛНР" устроили на Херсонщине настоящий Дикий Запад.

Вооруженные убийцы отслеживают зерновозы конкурентов и устраивают на них налеты, лишь бы прибрать специализированный грузовик в свои руки. Предприниматели-коллаборанты, ФСБшники, а также офицеры российских войск, зарабатывающие на похищении урожая, на потери в результате таких боестолкновений никак не реагируют. Ведь они также заинтересованы в усилении подконтрольных им банд.

В Херсонской области "реанимировали" "Беркут"

Кроме того, захватчики продолжают проводить мероприятия по репрессиям всех несогласных с оккупацией людей. Представители так называемой "военно-гражданской администрации" издали приказ о возобновлении деятельности спецподразделения "Беркут". Этот отряд будут формировать из ветеранов МВД из Крыма, а также из бывших правоохранителей, сбежавших из Украины после Майдана.

Задачей "беркутовцев" будет работа с проукраинским населением – их задержание и пытки. Поскольку российские специалисты не способны справиться с проблемой и покорить мятежные настроения среди жителей Херсона. В Москве понимают, что "реанимация" "Беркута" не решит их проблем, но подавлять протестные настроения хотят за счет увеличения карательно-репрессивных отрядов.

Кроме того, создание нового-старого "Беркута" должно носить пропагандистский смысл. Ведь из бывших опричников януковича русские псевдожурналисты сделали образ "борцов с нацистами".