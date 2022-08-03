За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, вище керівництво окупаційних військ вже кілька тижнів шукає шляхи для збільшення обсягів вивезення зерна до окупованого Криму чи напряму на материкову частину росії через Маріуполь. Однак загарбники зіштовхнулися з перевантаженням власних логістичних можливостей.

Хотіли бути в тіні: партизани знайшли колаборантів, які крадуть врожай на Запоріжжі

Можливості окупантів перевозити вкрадений врожай морським шляхом є практично безмежними, але доставляти потрібну їм кількість до портів, як виявилося, росіяни не можуть.

Банди окупантів вчиняють нальоти заради вантажівок

Проблема, яка виникла у загарбників, полягає у відсутності на тимчасово окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя потрібної кількості зерновозів.

Весь процес вивезення зерна з елеваторів до портів генерали розподілили між окремими бандформуваннями, які відповідають за безпеку тієї чи іншої машини з товаром.

Угруповання співпрацюють із зернотрейдерами та "адміністрацією" елеваторів, а також забезпечують перегін зерновозів до потрібної кремлю точки. За кожну машину, яку путінські ординці доставили до Криму чи Маріуполя, окупанти сплачують їм чималі гроші.

Оскільки ж весь дохід від крадіжки українського врожаю прямо прив'язаний до кількості вивезеного, куратори напрямку пограбування фермерів наполягають на збільшенні обсягу.

Через це, а також через можливість збільшити статки, російські окупанти та залучені до "бізнесу" терористи так званих "ДНР" та "ЛНР", влаштували на Херсонщині справжній Дикий Захід.

Озброєні вбивці відстежують зерновози конкурентів та влаштовують на них нальоти, аби лише прибрати спеціалізовану вантажівку до своїх рук. Підприємці-колаборанти, ФСБшники, а також офіцери російських військ, які заробляють на викраденні врожаю, на втрати внаслідок таких боєзіткнень ніяк не реагують. Адже вони так само зацікавлені у посиленні підконтрольних ним банд.

На Херсонщині "реанімували" "Беркут"

Крім того, загарбники продовжують проводити заходи з репресій всіх не згодних з окупацією людей. Представники так званої "військово-цивільної адміністрації" видали наказ про відновлення діяльності спецпідрозділу "Беркут". Цей загін формуватимуть з ветеранів МВС з Криму, а також з колишніх правоохоронців, які втекли з України після Майдану.

Завданням "беркутівців" буде робота з проукраїнським населенням – їх затримання та катування. Оскільки російські фахівці не здатні впоратися з проблемою та підкорити бунтівні настрої серед жителів Херсонщини. У москві розуміють, що "реанімація" "Беркуту" не вирішить їх проблем, але придушувати протестні настрої хочуть за рахунок збільшення карально-репресивних загонів.

Крім того, створення нового-старого "Беркуту" має носити пропагандистський сенс. Адже з колишніх опричників януковича російські псевдожурналісти зробили образ "борців з нацистами".