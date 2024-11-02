Впрочем, это событие вызывает много вопросов. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко объяснил 24 Каналу, что не так с этой демонстрацией.

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В Берлине пройдет акция под российским триколором

В видео, где Юлия Навальная, Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин призывают людей приезжать на этот протест, говорится о том, что во всем виноват и воюет Владимир Путин, а россияне якобы хорошие, их не надо обижать и нельзя вторгаться на российскую территорию.

Все это выглядит настолько наивно, инфантильно и лицемерно. Есть большие сомнения, что эта акция вдохновит людей в России. На самом деле это большая профанация и нежелание поддерживать ВСУ,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Хотя только украинская армия может отбросить войска Путина к границам 1991 года. По его словам, эту мысль надо продвигать, в частности, в головы западных политиков, ведь отсутствие этой идеи – главная проблема.

Важно! Юлия Навальная не уверена, что Запад правильно поступает, предоставляя Украине оружие, ведь западные "бомбы попадают и по русским". С ее логики следует, что россиян не надо обижать, потому что они могут натворить еще хуже.

Из анонса можно понять, что протестовать собираются под российским триколором. То есть флаг страны-агрессора станет флагом протеста против этой агрессии.

Символы имеют значение. На сегодня российский триколор по семантике стремительно приближается к свастике,

– отметил Яковенко.

К тому же российских политзаключенных в немецких тюрьмах нет, поэтому какое отношение это все имеет к Германии. А марш будет происходить не возле посольства России в Германии.

Возникает несколько вопросов, а от кого эти люди собираются это требовать в Германии? От Олафа Шольца? Канцлер Германии должен вывезти войска, посадить Путина и освободить политзаключенных?

– добавил российский оппозиционный журналист.

В то же время российский актер, который поддерживает режим Путина, стал одним из номинантов на престижную кинопремию Gotham Awards 2024.