Втім, ця подія викликає багато питань. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко пояснив 24 Каналу, що не так цією демонстрацією.

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У Берліні пройде акція під російським триколором

У відео, де Юлія Навальна, Володимир Кара-Мурза й Ілля Яшин закликають людей приїжджати на цей протест, йдеться про те, що в усьому винен й воює Владімір Путін, а росіяни буцімто хороші, їх не треба ображати й не можна вторгатися на російську територію.

Все це виглядає настільки наївно, інфантильно й лицемірно. Є великі сумніви, що ця акція надихне людей у Росії. Насправді це велика профанація і небажання підтримувати ЗСУ,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Хоча лише українська армія може відкинути війська Путіна до кордонів 1991 року. За його словами, цю думку треба просувати, зокрема, у голови західних політиків, адже відсутність цієї ідеї – головна проблема.

Важливо! Юлія Навальна невпевнена, що Захід правильно чинить, надаючи Україні зброю, адже західні "бомби влучають й по росіянах". З її логіки випливає, що росіян не треба ображати, бо вони можуть накоїти ще гіршого.

З анонсу можна зрозуміти, що протестувати збираються під російським триколором. Тобто прапор країни-агресора стане прапором протесту проти цієї агресії.

Символи мають значення. На сьогодні російський триколор по семантиці стрімко наближається до свастики,

– зазначив Яковенко.

До того ж російських політв'язнів у німецьких в'язницях немає, тому яке відношення це все має до Німеччини. А марш відбуватиметься не біля посольства Росії у Німеччині.

Виникає кілька питань, а від кого ці люди збираються це вимагати у Німеччині? Від Олафа Шольца? Канцлер Німеччини повинен вивезти війська, посадити Путіна й звільнити політв'язнів?

– додав російський опозиційний журналіст.

Водночас російський актор, який підтримує режим Путіна, став одним із номінантів на престижну кінопремію Gotham Awards 2024.