Попри намагання Кремля подати цей саміт як "велику перемогу" Путіна, склалося все якраз навпаки. Чого не вдалося досягнути російському диктатору, 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Як саміт БРІКС став суцільним провалом Путіна

Щорічний саміт БРІКС відбувся у російській Казані 22 – 24 жовтня. У ньому взяли участь 36 світових лідерів. Фактично усі лідери країн-членів БРІКС були присутні на саміті, за винятком президента Бразилії Лули да Сілви, який приєднався до зустрічі віртуально.

Владімір Путін намагався політизувати саміт та нав'язати його учасникам "альтернативну позицію" Глобального Півдня щодо російської агресії проти України.

БРІКС, схоже, є тією єдиною річчю, про яку ми можемо не хвилюватися. Він виглядав як якийсь "клуб пенсіонерів", які зібралися разом, щоб смачно поїсти, ось і все. Після того, як до БРІКС додали ОАЕ, Ефіопію та Іран, цей клуб абсолютно не може працювати,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Цікаво, що підсумкова декларація саміту БРІКС складається зі 134 пунктів. За словами політтехнолога, це просто смішно, адже жодне комюніке не має містити такої кількості пунктів.

"Це означає, що ця декларація просто безглузда. Де-факто ніхто не міг її прочитати. А пункти, які там були, є звичайною нісенітницею. Ці країни не здатні ухвалити жодного спільного рішення, тому що у них зовсім різні економічні системи", – пояснив політтехнолог.

Ідея Путіна полягала в тому, аби зробити ці країни антиамериканським союзом, однак це не спрацювало. Наприклад, Індія та ОАЕ, очевидно, не готові на такий крок, адже є близькими партнерами Сполучених Штатів.

Також провалилась ідея Путіна щодо створення незалежної фінансової системи БРІКС на противагу західній, фактично пропонуючи відмовитись від долара. Цю пропозицію також різко відкинули члени БРІКС, вважаючи такий крок просто недоцільним.