Глава Кремля обіцяв їм все компенсувати після накладених санкцій, але в останні 3 місяці майже нічого не дає. Тому, як зазначив 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, вони вирішили скористатися "вікном можливостей".

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Як Путін добиває російську економіку

Російські олігархи суттєво постраждали після запровадження санкцій. Диктатор Владімір Путін пообіцяв все компенсувати й виконував цю обіцянку. Насамперед шляхом військових контрактів і того, що ще можна було поділити всередині Росії.

Мовляв, "сядете на ВПК; торгуватимете з Китаєм, Індією та іншими країнами; будете роздягати російський народ". Але в останні 3 місяці, і про це навіть пишуть лояльні російські економісти, олігархи вже не отримують стільки, скільки отримували раніше. Уже просто немає з чого брати. Стеля досягнута.

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І тут на тлі знецінення рубля на російських біржах з'явилися таємні гравці. Цілком імовірно, що ними стали олігархи. Для них відкрилося "вікно можливостей" і вони вирішили "хайпанути" на тому, що лишилося. Не факт, що це робиться з дозволу глави Кремля. Може бути неконтрольована історія.

З огляду на те, що каже Владімір Путін, йому глибоко наплювати на економіку. Він думає зовсім іншими категоріями. Вважає, що "запас міцності" в економіці ще є на рік – два. А, коли війна завершиться в Росії, все буде добре, бо буцім скасують санкції. У нього, мабуть, таке очікування,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Тому Путін "гне" свою лінію, не розуміючи, що такими діями ледве не добиває російську економіку. Втім, хай продовжує надалі. Тут йому зупинятися не потрібно.

До речі, економіст Олег Пендзин прогнозує подальше падіння рубля у 2025 році. Це залежить від економічної політики США та світових цін на нафту.