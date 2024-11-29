Глава Кремля обещал им все компенсировать после наложенных санкций, но в последние 3 месяца почти ничего не дает. Поэтому, как отметил 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, они решили воспользоваться "окном возможностей".

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Как Путин добивает российскую экономику

Российские олигархи существенно пострадали после введения санкций. Диктатор Владимир Путин пообещал все компенсировать и выполнял это обещание. Прежде всего путем военных контрактов и того, что еще можно было поделить внутри России.

Мол, "сядете на ВПК; будете торговать с Китаем, Индией и другими странами; будете раздевать русский народ". Но в последние 3 месяца, и об этом даже пишут лояльные российские экономисты, олигархи уже не получают столько, сколько получали раньше. Уже просто не с чего брать. Потолок достигнут.

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И тут на фоне обесценивания рубля на российских биржах появились тайные игроки. Вполне вероятно, что ими стали олигархи. Для них открылось "окно возможностей" и они решили "хайпануть" на том, что осталось. Не факт, что это делается с разрешения главы Кремля. Может быть неконтролируемая история.

Учитывая то, что говорит Владимир Путин, ему глубоко наплевать на экономику. Он думает совсем другими категориями. Считает, что "запас прочности" в экономике еще есть на год – два. А, когда война завершится в России, все будет хорошо, потому что будто отменят санкции. У него, видимо, такое ожидание,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Поэтому Путин "гнет" свою линию, не понимая, что такими действиями чуть не добивает российскую экономику. Впрочем, пусть продолжает в дальнейшем. Здесь ему останавливаться не нужно.

Кстати, экономист Олег Пендзин прогнозирует дальнейшее падение рубля в 2025 году. Это зависит от экономической политики США и мировых цен на нефть.