Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що для цього адміністрація президента Росії підготувала інструкції для державних ЗМІ та пропагандистів із вказівками щодо висвітлення саміту БРІКС.

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Які інструкції Кремль дав пропагандистам

В цій інструкції виділили три основні теми:

російський президент Владімір Путін є "неформальним лідером світової більшості";

західні еліти "панікують";

на Заході в цілому панує "тривога".

Повідомляється, що Кремль наказав ЗМІ повідомити, що саміт БРІКС "привернув увагу світу" і довів, що "спроби ізолювати" Росію після її повномасштабного вторгнення в Україну нібито "провалилися".

Російські медіа також мають висвітлювати те, як Путін встановлює "стратегічні зв'язки, які не обмежуються одним напрямком" на противагу нібито "швидкоплинних альянсів" Заходу (цього року НАТО відзначає 75-річчя).

За даними ISW, російські державні ЗМІ та пропагандисти нещодавно дійсно опублікували статті, в яких висвітлюються багато з цих тем, "іноді навіть дослівно, як це написано в посібнику".

Також відомо, що проросійські боти в російській соціальній мережі "ВКонтакте" за два дні залишили понад 10 000 коментарів про саміт БРІКС. Зазначається, що це є однією з наймасштабніших кампаній ботів Кремля за останній час.

Водночас неназвані джерела, пов'язані з Кремлем, заявили, що країни БРІКС переважно не підтримують позицію Росії щодо її війни в Україні. У відповідь Кремлю доводиться відсовувати цю тему на задній план, щоб досягти якоїсь "серйозного міжнародного об'єднання".