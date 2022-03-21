Село Ганновка подверглось обстрелу российских оккупантов. Ущерб получила только инфраструктура – ​​погибших и раненых нет.

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Последствия обстрела ликвидированы

Из-за обстрелов оккупантов пострадал один дом и инфраструктура. Серьезные повреждения селу врагу нанести не удалось.

Последствия вражеских обстрелов ликвидированы, электричество и газ в деревне есть. Сейчас ситуация в районе стабильная и контролируемая силами ТРО и ВСУ.

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