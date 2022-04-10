Сейчас оружия для Украины не бывает достаточно. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Игорь Козий.

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На один бомбардировщик – 2 ракеты

По его словам, на один стратегический бомбардировщик должны быть хотя бы 2 ракеты.

Пилоты России делают все для противоракетных маневров – чтобы нельзя было поразить (бомбардировщики – 24 канал) одной ракетой,

– подчеркнул Козий.

Он пояснил, что Украине всегда нужен запас. Лучше иметь еще и истребители. "Они могли бы помогать средствам противовоздушной обороны уничтожать высоколетательные объекты России", – заметил военный эксперт.

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