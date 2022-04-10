Ролик с машиной оккупантов выложили в телеграме Сухопутных войск ВСУ. На нем можно увидеть чуть поврежденную, но работу установку "Град", с помощью которой оккупанты планировали уничтожать украинцев.

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Теперь ракеты вернутся самим оркам.

Вот, пожалуйста, "Град" заряжен. "Асвободители" чертовы,

– говорит боец ​​за кадром.

Военные отмечают, что машину оккупантов возвращать не собираются. А вот ракеты к российским солдатам полетят однозначно.

Смотрите, каким трофеем разжились бойцы ВСУ:

Также на видео можно увидеть похищенные два вражеских грузовика. Особый антураж зрелищу добавляют тапки орков, подписанные белой краской. Чтобы никто не перепутал и не украл, а то мы знаем, что они этим не гнушаются.

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