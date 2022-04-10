Ролик з машиною окупантів виклали у телеграмі Сухопутних військ ЗСУ. На ньому можна побачити трішки понищену, але роботу установку "Град", якою окупанти планували знищувати українців.

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Тепер ракети повернуться самим оркам

Ось, будь ласка, "Град" заряджений. "Асвабадітєлі" бісові,

– каже боєць за кадром.

Військові зазначають, що машину окупантами повертати не збираються. Натомість ракети до російських солдатів полетять однозначно.

Дивіться, яким трофеєм розжилися бійці ЗСУ:

Також на відео можна побачити понищені дві ворожі вантажівки. Особливого антуражу видовищу додають капці орків, підписані білою фарбою. Щоб ніхто не переплутав і не вкрав, а то ми знаємо, що вони цим не гребують.

До теми – ЗСУ знищили колону, яка прямувала до Ізюма – дивіться відео: