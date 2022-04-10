Об этом сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. Отметили, что у рашистов теперь нет 1911 боевых бронированных машин.
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Кроме этого оккупанты имеют следующие потери:
- 342 артиллерийские системы;
- 108 реактивных систем залпового огня;
- 55 средств противовоздушной обороны;
- 152 самолета;
- 137 вертолетов;
- 1 384 единицы автомобильной техники;
- 7 кораблей и катеров;
- 76 цистерн с топливом и смазками;
- 112 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 25 единиц специальной техники;
- 4 пусковые установки.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий,
– отметили в Вооруженных Силах.
Потери оккупантов по состоянию на 10 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ
В НАТО готовы помочь Украине
Отдельные страны НАТО заявили, что готовы помочь Украине перейти от советского оружия на настоящее. Это позволит быстрее завершить войну и победить оккупантов. Также отметили, что советское вооружение может быстро закончиться.
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