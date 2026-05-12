Российских пленных накормили "Макдональдсом". Такой щедростью отличилась 34 бригада морпехов.

Об этом сообщили в United24.

Как российские пленные пробовали "Макдональдс" в плену?

Украинские морпехи 34 бригады заказали "Макдональдс" для пленных российских солдат.

"Макдональдс" – это, наверное, не то, что эти российские военнопленные ожидали в украинском плену,

– отметили в United24.

Российские пленные едят McDonald's: смотрите видео

Обратите внимание! В начале 2022 года McDonald's покинул рынок России в связи с вторжением в Украину. Позже бывшие рестораны открылись под новой маркой "Вкусно и точка" ("Вкусно и точка"), однако уровень сервиса вызывает вопросы. McDonald's сохранил за собой право выкупить свои российские рестораны в течение 15 лет.

