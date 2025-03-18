Над операцией работала рота разведки специального назначения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 14 штурмовую бригаду НГУ "Червона Калина".

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Один из пленных – непростой солдат

Оккупанты попали в плен на одном из самых горячих направлений.

Операцию детально спланировали разведчики бригады "Червона Калина". Они выяснили, где именно прячется враг. По этим координатам выдвинулись пехотинцы и заставили россиян прекратить сопротивление. Захватчики вместо бесславной гибели выбрали жизнь и сдались в плен военнослужащим Национальной гвардии Украины,

– рассказали в 14 бригаде.

Военным удалось снять кадры, как брали в плен российских военнослужащих.

Как оказалось, один из российских пленных – непростой солдат.

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"Кто он на самом деле, нацгвардейцы пообещали рассказать позже", – говорят в бригаде.

Там добавили, что сейчас пленные оккупанты находятся в безопасности, им оказана медицинская помощь, также их обеспечили питанием. Позже их обменяют на украинских воинов.