Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя 13 бригады НГУ "Хартия" Владимира Дегтярева в эфире на телеканале "Киев 24".
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В плен сдались даже сержанты и офицер
Дегтярев объяснил стабилизацию ситуации на севере Харьковщины погодными условиями. Там тает снег и идет дождь, а потому передвигаться техникой россиянам сложно.
"Движение гусеничной техники очень сильно ограничено, ведь оно контролируется как врагом, так и нами", – рассказал военный.
Он также добавил, что у российской армии сильно ухудшилось морально-психологическое состояние. Поэтому за последнюю неделю несколько вражеских групп сдались в плен.
Практически украинской армии не пришлось сделать ни одного выстрела против оккупантов, "если не учитывать постоянное давление дронами, сбросами, артиллерией и разрушение всей их логистики".
Мы видим, что они (россияне – 24 Канал) готовы сдаваться, причем не только рядовой состав, но и сержанты и даже один офицер,
- рассказал представитель 13 бригады.
Однако активизировались россияне на Купянском направлении. Они воспользовались замерзшей рекой Оскол и перебросили силы на этот участок фронта. ВСУ пытаются выбить врага оттуда.