Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Какова ситуация на Купянском направлении

Трегубов рассказал, что россияне воспользовались замерзшей рекой Оскол и перебросили часть сил и средств на другой берег.

Теперь Силы обороны Украины должны выбивать их оттуда. Плюс они пытаются еще докидать по самой реке за счет малых плавсредств, но это конечно немного не то, что у них было до этого. Именно поэтому у них там есть сейчас определенные силы, которые они пытаются использовать, а украинцы пытаются их за реку вернуть,

– отметил спикер.

Также он сообщил, что этой весной на Осколе не ожидается половодье.

"Скорее всего половодья там не будет. С одной стороны и хорошо, что снега было немного, тогда бы река промерзла на долгое время и враг перебросил бы больше войск, но сильного половодья не ожидается и река не такая, чтобы выйти из берегов и смыть их всех", – подчеркнул Трегубов.

В то же время самыми горячими участками фронта в пределах зоны ответственности ОСУВ "Хортица" остаются Покровское, Торецкое и Новопавловское направления.

"Другие направления также остаются активными, идут бои в Часовом Яру, Торецке, Лимане и Волчанске. Я не могу сказать, что у нас где-то есть тихая зона", – резюмировал спикер.

К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне планируют перенести боевые действия из Курской области на территорию Сумской и Харьковской областей. Для того, что вытеснить украинских бойцов с Курщины враг применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций.