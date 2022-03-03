Журналист Роман Цимбалюк в эфире 24 канала заверил, что Россию впоследствии будет сложно узнать. Все из-за ударов Запада и последних законов России.

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"Последние законы, которые принимают в России, вводят тотальную цензуру против любых средств массовой коммуникации, которые хоть немного имеют возможность говорить о том, что происходит на самом деле. Не просто так закрыли "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь", – отметил Цимбалюк.

Он заверил, что в дальнейшем в России останется только диктатура.

Мы воюем, защищаемся. Однако каждому российскому пленнику надо наконец-то признать, что он не узнает свою страну, если вернется домой. Это будет нищета со всеми ее последствиями,

– заявил журналист.

Цимбалюк о циничном наступлении России против Украины: смотрите видео

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