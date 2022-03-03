Журналіст Роман Цимбалюк в ефірі 24 каналу запевнив, що Росію згодом буде важко впізнати. Все через удари Заходу та останні закони Росії.

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"Останні закони, які приймають у Росії, вводять тотальну цензуру проти будь-яких засобів масової комунікації, які хоч трохи мають можливість говорити те, що є насправді. Не просто так закрили "Эхо Москвы" і телеканал "Дождь", – зазначив Цимбалюк.

Він запевнив, що згодом у Росії залишиться лише диктатура.

Ми воюємо, захищаємось. Однак кожному російському полоненому треба нарешті визнати, що він не впізнає свою країну, якщо повернеться додому. Це будуть злидні з усіма їхніми наслідками,

– заявив журналіст.

Цимбалюк про цинічний наступ Росії проти України: дивіться відео



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