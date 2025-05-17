Мужчину зовут Дмитрий Жухевич. Сейчас он призывает россиян не подписывать контракт на прохождение военной службы, передает 24 Канал.

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Что рассказал российский пленный

По словам Жухевича, до военной службы он работал на строительстве. Мужчина поссорился с прорабом и ему грозил тюремный срок. Дали выбор: лишение свободы или так называемое "сво".

Он выбрал пойти на войну, о чем сейчас жалеет. Службу проходил в полку, который известен утилизацией солдат в мясных штурмах. Сейчас штурмует в направлении Свободного Поля и Зеленого Поля в Донецкой области.

Группе Жухевича обещали подмогу, которая так и не пришла. Сначала их было 5, а осталось 2. Мужчины прятались в блиндаже, еду и воду им доставляли дронами, но крайне мало, мужчины начали есть траву. Назад отойти им не позволяли.

Два голодных оккупанта искали воду и наткнулись на блиндаж бойцов ВСУ. Сейчас у Жухевича в плену 3-разовое питание и он доволен, что выжил и не в окопе.

Оккупант рассказывает, как попал в плен: смотрите видео

Теперь россиянин говорит, что в войне нет смысла и призывает оккупантов сдаваться в плен.

Не воюйте, не ездите на эту войну. Лучше дома с семьями – здоровы и живы будете. На вас просто пушечное мясо: убили – привезут нового,

– обратился пленный к россиянам.

Он также отметил скотское отношение команды, мясные штурмы и то, что бросают своих. По его словам, в России много потерь. В Хабаровске заполнены уже два военных кладбища, и то же самое по всей России.

К слову, в плен к ВСУ также попал оккупант, который пошел воевать из-за долгов. По его словам, до этого он занимался криптовалютой, которую у него "украли".