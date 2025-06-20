Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение НГУ.

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Оккупанты пополнили обменный фонд

Воины роты разведки специального назначения бригады "Червона Калина" провели на Покровском направлении операцию, чтобы остановить российских солдат. Защитники выследили местоположение оккупантов в одном из домов. Там враги хотели спрятаться и надеялись, что их не заметят.

Но не все так просто, когда приходишь туда, где тебя не ждут. Разведчики бригады, как призраки, тихо появились, вступили в бой и выкурили оккупантов из их логова,

– говорится в сообщении.

Украинские военные проверили все здания в домовладении и нашли там оккупантов. Судя по видео, в плен удалось взять около 10 россиян. Они были напуганы и выполняли все приказы бойцов Нацгвардии.

Теперь благодаря каждому из этих пленных появился шанс вернуться домой украинских военных и гражданских людей, которые находятся в российском плену в нечеловеческих условиях.

Защитники взяли в плен российских оккупантов: смотрите видео

Напомним, бойцы Нацгвардии успешно отбили российский штурм на Северском направлении. Оккупанты пытались атаковать на бронетехнике. Но украинских воинов это не испугало и они успешно остановили наступление, уничтожив один танк и три единицы другой техники противника. Батальон "Сила Свободы" причинила атаке россиян при поддержке операторов БпЛА.