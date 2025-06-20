Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення НГУ.

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Окупанти поповнили обмінний фонд

Воїни роти розвідки спеціального призначення бригади "Червона Калина" провели на Покровському напрямку операцію, аби зупинити російських солдатів. Захисники вистежили місце розташування окупантів в одному з будинків. Там вороги хотіли заховатися й сподівалися, що їх не помітять.

Але не все так просто, коли приходиш туди, де тебе не чекають. Розвідники бригади, мов привиди, тихо з’явились, вступили у бій і викурили окупантів із їхнього лігва,

– йдеться в повідомленні.

Українські військові перевірили всі будівлі в домоволодінні та познаходили там окупантів. Судячи з відео, в полон вдалося взяти близько 10 росіян. Вони були налякані та виконували всі накази бійців Нацгвардії.

Тепер завдяки кожному з цих полонених з'явився шанс повернутись додому українських військових і цивільних людей, які знаходяться у російському полоні в нелюдських умовах.

Захисники взяли в полон російських окупантів: дивіться відео

Нагадаємо, бійці Нацгвардії успішно відбили російський штурм на Сіверському напрямку. Окупанти намагалися атакувати на бронетехніці. Але українських воїнів це не злякало і вони успішно зупинили наступ, знищивши один танк і три одиниці іншої техніки противника. Батальйон "Сила Свободи" заподіяла атаці росіян за підтримки операторів БпЛА.