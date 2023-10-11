Об этом 11 октября сообщил Центр национального сопротивления. Отмечают, что это может свидетельствовать об активизации вражеских ВРГ.

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Спецподразделения главного управления генштаба вооруженных сил России прибыли в район Красной Яруги Белгородской области с целью дестабилизации обстановки в приграничных районах Сумщины,

– говорится в сообщении.

Ездят группами по 10 человек

В частности, белгородское подполье зафиксировало их передвижение на автомобилях Toyota Hilux группами по 10 спецназовцев.

"О прибытии и маршрутах передвижения, подполье доложили российские военнослужащие", – добавили в Центре.



Россияне активизируют ДРГ га пограничные Сумщины / Фото ЦНС



Спецназовцы передвигаются на авто группами по 10 человек / Фото ЦНС

Ситуация в Сумской области: последние новости

Российские оккупанты время от времени предпринимают попытки прорыва ДРГ на этом участке приграничья.

25 июня в районе населенного пункта Родионовка враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, но с потерями отступил. В январе группа из 6 человек пыталась двигаться с территории России в Юнаковскую общину, но ВСУ открыли огонь.

Тогда в Сумской области объявляли эвакуацию из 5-километровой пограничной зоны с Россией.