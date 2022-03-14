По словам Алексея Резникова, оккупанты наоборот – теряют уверенность.

Важно Даже российская пропаганда уже не может умалчивать о потерях в войне, – Резников

Министр обороны констатировал, что на юге Украины очень непростая ситуация.

Однако мы видим, как враг теряет уверенность. "Пришельцы" в Крыму очень нервничают, часть уже готовится бежать. И не зря,

– констатировал Резников.

Он подчеркнул, что наша армия и граждане в Мариуполе демонстрируют сверхчеловеческую стойкость. Потому что наши люди в:

Херсоне,

Голой Пристани,

Геническе,

Каховке,

Мелитополе,

Бердянске и других населенных пунктах показывают "заблудшим" ​​оккупантам направление, которое они заслуживают.

"Террористам здесь не место, и их здесь не будет. Впереди еще много испытаний. Будет очень сложно. Поэтому нельзя терять концентрацию", – подытожил Резников.

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