Очевидно, Путин и Ко передали своим прихвостням новую методичку. Согласно ей, население России нужно подготовить к длительной войне.

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Наконец в Кремле признали, что все пошло не по их плану. Быстрый "успех" захватчики так и не добыли. Теперь это попытаются объяснить своим зазомбированным гражданам.

В Генштабе ВСУ сообщили, что путинские пропагандисты уже начали подготовку россиян к затяжной войне.

Официальные каналы коммуникации распространяют пропаганду о якобы успехах в проведении так называемой "специальной военной операции", проводятся публичные мероприятия в поддержку войны в Украине,

– добавили в Генштабе.

Информационная война тоже в разгаре, поэтому и украинцам очень важно не вестись на российские фейки. Доверяйте только официальным источникам информации.

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