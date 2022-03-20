Вочевидь, Путін і Ко передали своїм посіпакам нову методичку. Відповідно до неї, населення Росії потрібно підготувати до тривалої війни.

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Нарешті в Кремлі визнали, що все пішло не за їхнім планом. Швидкий "успіх" загарбники так і не здобули. Тепер це спробують пояснити своїм зазомбованим громадянам.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що путінські пропагандисти вже розпочали підготовку росіян до затяжної війни.

Офіційні канали комунікації поширюють пропаганду про нібито успіхи у проведенні так званої "спеціальної воєнної операції", проводяться публічні заходи на підтримку війни в Україні,

– додали в Генштабі.

Інформаційна війна теж у розпалі, тому й українцям дуже важливо не вестися на російські фейки. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

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