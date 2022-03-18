Головний доказ тому, що це фейк – високі втрати окупантів від дуже підготовлених рук і хоробрих сердець українських воїнів.

Зверніть увагу Мобілізація в Україні 2022: кого беруть, а хто має право не йти в армію

Воювати за принципами "с одной трехлинейкой на троих", "оружие добудешь в бою" і "солдат не надо жалеть, бабы нарожают" завжди було і залишається прерогативою ворожих сил.

Як відбувається мобілізація в Україні

Командування Сухопутних військ ЗСУ проводить мобілізацію виважено та грамотно. Керівними документами заборонено призивати громадян, які раніше не мали досвіду проходження військової служби.

ЗСУ цінують життя кожного українця і відправляють у боротьбу за Україну лише з належним озброєнням та належною підготовкою.

Охочими записатись у підрозділи ЗСУ, територіальної оборони, інших військових формувань є тисячі українців, які мають досвід бойових дій. Десятки тисяч не мають такої змоги, тому чекають своєї черги. Територіальні центри комплектування приймають на службу людей із відповідним військовим фахом в міру того, як розгортаються підрозділи, усі види їх забезпечення.

Як поширюються фейки

Інформацію про "непідготовлених бійців" найчастіше поширюють в коментарях у чатах та соціальних мережах фальшиві акаунти, боти, які часто погано підготовлені. Однак потрапляюються й матеріали інформаційних агентств.

Основні ознаки:

емоційність викладу;

неможливість ідентифікації автора тексту;

підкреслена "українськість";

застосування штампів у стилі розп'ятого хлопчика, фраз на кшталт "Обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще" та інше.

Якщо виникли проблеми – повідомляйте в ЗСУ та Міноборони

В Міноборони попереджають, що через велику кількість запитів та активну мобілізацію ОТЦК та СП перевантажені, тому можуть виникати організаційні проблеми. Тому просять у разі призову ваших рідних на військову службу без відповідної підготовки або належного екіпірування повідомляти Міністерство оборони та керівництво ЗСУ.

В кожному індивідуальному випадку будуть реагувати окремо.