Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. В частности, новые случаи пропаганды были замечены в Бердянске Запорожской области.

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В городе оккупанты распространяют листовки, основным нарративом которых является необходимость присоединения Украины к составу России. В тексте таких листовок говорится о якобы борьбе РФ против нацистских группировок, в частности полка "Азов". Все указанное цинично подается врагом как безальтернативный вариант развития событий.

Еще одним проявлением неуклюжести работы российских пропагандистов являются агитационные включения на радио в Мариуполе. Там враждебные информационные силы угрожают населению города, отмечая, что единственной возможностью выжить является прекращение сопротивления, сдача оружия и выход из города "гуманитарными коридорами", созданными РФ.

Но агитационные методы их пропаганды образца 1940-х годов просто не действуют на украинцев, потому что все мы знаем, за что боремся. Наша победа близко! Все будет Украина! Борем #инфотерор вместе!

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Фото сравнения агитационных листовок фашистской Германии в 1941 году и вражеской России в 2022 году:

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