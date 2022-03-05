В сообщении Нацполиции говорится, что мужчину подозревают в пособничестве российским военным.
Внимание Под Харьковом подразделения ВСУ перешли к контрнаступлению
В его доме нашли оружие и пропагандистскую атрибутику, в частности георгиевские ленты, флажки СССР, значки с изображением президента страны агрессора, оружие и бинокль.
В настоящее время мужчину доставили в СБУ. Идет тщательная проверка.
Мужчина распространял пророссийскую символику / Фото Нацполиция
Напомним, чтобы в Украине не было диверсантов, готовых продать родную землю "за 30 серебряников", игнорируя все горе украинского народа от нападения России, в Раде проголосовали за законопроект об усилении ответственности за преступления против основ нацбезопасности в условиях действия режима военного положения.
Теперь предателей будут наказывать лишением свободы на срок 15 лет или пожизненно лишать свободы с конфискацией имущества.
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