В сообщении Нацполиции говорится, что мужчину подозревают в пособничестве российским военным.

Внимание Под Харьковом подразделения ВСУ перешли к контрнаступлению

В его доме нашли оружие и пропагандистскую атрибутику, в частности георгиевские ленты, флажки СССР, значки с изображением президента страны агрессора, оружие и бинокль.

В настоящее время мужчину доставили в СБУ. Идет тщательная проверка.

Мужчина распространял пророссийскую символику / Фото Нацполиция

Напомним, чтобы в Украине не было диверсантов, готовых продать родную землю "за 30 серебряников", игнорируя все горе украинского народа от нападения России, в Раде проголосовали за законопроект об усилении ответственности за преступления против основ нацбезопасности в условиях действия режима военного положения.

Теперь предателей будут наказывать лишением свободы на срок 15 лет или пожизненно лишать свободы с конфискацией имущества.

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