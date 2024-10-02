На российском телевидении активно обсуждают план победы Украины. Там боятся дальнейшей военной помощи для нашего государства.

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По России и в дальнейшем будет прилетать

Там убеждены, что Украина имеет еще достаточное количество резервов. Пропагандист Владимир Соловьев особенно боится западной авиации, которую понемногу передают Украине. Он считает, что наше государство имеет на вооружении больше таких самолетов, чем ранее публично объявляли.

Соответственно там ожидают новых ударов по России. Правда, пока Соединенные Штаты так и не предоставили официального разрешения, что можно использовать западное оружие для ударов по территории страны-агрессора.

Также пропагандисты отметили, что НАТО всегда воюет, когда есть преимущество в воздухе. Украина также ждет, когда сможет обеспечить преимущество в воздухе. Но потом они начали оправдываться, что о важности превосходства в воздухе еще раньше говорил диктатор Сталин.

Обратите внимание! По состоянию на 2 октября Россия потеряла более 655 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 8887 вражеских танков, 17579 боевых бронированных машин, 18869 артиллерийских систем, 1204 РСЗО и т.п.