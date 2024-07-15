Об этом в разговоре с 24 Каналом озвучил представитель Военно-Морских Сил Дмитрий Плетенчук, предположив, что оккупанты будут держать крылатые ракеты до следующего комбинированного удара, чтобы создать нагрузку украинской ПВО.

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Тактика применения "Калибров" россиянами

Плетенчук отметил, что у россиян особого выбора нет, потому что держать в Черном море 8 носителей крылатых ракет и их не применять – они себе позволить не могут.

"Тактика применения крылатых ракет сводится к нескольким основным моментам: или с подводных носителей, или благодаря кратковременному выходу на внешний рейд, как это было с "Адмиралом Макаровым", – озвучил представитель Военно-Морских Сил.

Плетенчук отметил, что в основном оккупанты используют крылатые ракеты "Калибр" не как самостоятельный вид вооружения, то есть у россиян есть понимание по снижению эффективности использования морских платформ.

Россияне понимают, что когда они применяют "Калибры" отдельно, то фактически 100% таких уничтожается. Однако отвергать угрозу обстрелов со стороны оккупантов – рано,

– отметил Плетенчук.