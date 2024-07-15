Про це в розмові з 24 Каналом озвучив речник Військово-Морських Сил Дмитро Плетенчук, припустивши, що окупанти будуть тримати крилаті ракети до наступного комбінованого удару, аби створити навантаження українській ППО.

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Тактика застосування "Калібрів" росіянами

Плетенчук зазначив, що у росіян особливого вибору немає, бо тримати в Чорному морі 8 носіїв крилатих ракет і їх не застосовувати – вони собі дозволити не можуть.

"Тактика застосовування крилатих ракет зводиться до декількох основних моментів: або з підводних носіїв, або завдяки короткочасному виходу на зовнішній рейд, як це було з "Адміралом Макаровим", – озвучив речник Військово-Морських Сил.

Плетенчук наголосив, що здебільшого окупанти використовують крилаті ракети "Калібр" не як самостійний вид озброєння, тобто в росіян є розуміння щодо зниження ефективності використання морських платформ.

Росіяни розуміють, що коли вони застосовують "Калібри" окремо, то фактично 100% таких знищується. Однак відкидати загрозу обстрілів з боку окупантів – рано,

– зазначив Плетенчук.