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Действовали в интересах России: в Польше задержали группу шпионов из пяти поляков и россиянки

Дария Черныш
В Польше задержали группу российских шпионов

В Польше задержали группу российских шпионов / Facebook Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Агентство внутренней безопасности Польши задержало пятерых поляков и одну россиянку по подозрению в шпионаже в пользу России. Участников группировки подозревают, в частности, в передаче материалов военного назначения российским спецслужбам.

Масштабная контрразведывательная операция проходила с 21 октября по 2 ноября 2026 года. О подробностях разоблачения шпионов сообщил польский министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк в социальной сети X.

 
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Как действовали шпионы?

Сотрудники ABW провели следственные действия и обыски в 21 месте на территории Варминско-Мазурского, Поморского и Великопольского воеводств.

Среди задержанных оказались пять граждан Польши в возрасте от 25 до 52 лет и 37-летняя гражданка России. Помимо передачи России материалов военного назначения, их также подозревают в шпионаже.

Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для четырех фигурантов, тогда как в отношении еще двух подозреваемых применены другие меры пресечения.

Следствие установило, что шпионы участвовали в схеме по поддержке военного потенциала России. В частности, группа нелегально транспортировала в Россию значительные объемы продукции военного назначения. Полученные Москвой компоненты и материалы предназначались для производства боеприпасов и систем вооружения.

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В настоящее время расследование продолжается под процессуальным надзором Подляской выездной прокуратуры.

Напомним, ранее в польском городе Свидница задержали 55-летнего россиянина, который фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру. Правоохранители тогда изъяли у него арсенал техники с фотографиями транспортных объектов в Польше и за рубежом.

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