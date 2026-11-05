Діяли на користь Росії: у Польщі затримали групу шпигунів з п'ятьох поляків та росіянки

Масштабна контррозвідувальна операція тривала з 21 жовтня до 2 листопада 2026 року. Про деталі викриття шпигунів повідомив польський міністр-координатор спецслужб Томаш Семоняк у соцмережі X.

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Як діяли шпигуни?

Співробітники ABW провели слідчі дії та обшуки у 21 місці на території Вармінсько-Мазурського, Поморського та Великопольського воєводств.

Серед затриманих опинилися п'ятеро громадян Польщі віком від 25 до 52 років і 37-річна громадянка Росії. Окрім передачі Росії матеріалів військового призначення, їх також підозрюють у шпигунстві.

Суд уже обрав тримання під вартою для чотирьох фігурантів, тоді як щодо ще двох підозрюваних застосовано інші запобіжні заходи.

Слідство встановило, що шпигуни брали участь у схемі з підтримки військового потенціалу Росії. Зокрема, група нелегально транспортувала до Росії значні обсяги продукції військового призначення. Отримані Москвою компоненти та матеріали призначалися для виробництва боєприпасів і систем озброєння.

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Наразі розслідування триває під процесуальним наглядом Підляської виїзної прокуратури.

Нагадаємо, раніше у польському місті Свідніца затримали 55-річного росіянина, який фотографував поїзди та залізничну інфраструктуру. Правоохоронці тоді вилучили в нього арсенал техніки з фотографіями транспортних об'єктів у Польщі та за кордоном.