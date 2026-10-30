У Польщі зловили росіянина, який фотографував потяги та залізничну інфраструктуру

Про затримання повідомила поліція Нижньосілезького воєводства, інформує RMF24. Чоловіку вже оголосили звинувачення у здійсненні діяльності на користь іноземної розвідки проти Польщі.

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Що відомо про інцидент

Під час перевірки цифрових носіїв іноземця правоохоронці натрапили на великий масив спеціальних файлів. Зокрема, на пристроях зберігалася детальна фотодокументація різних локацій та важливих транспортних об'єктів не лише на території Польщі, а й за її межами.

Поліцейські вилучили в затриманого чималий арсенал техніки: фотообладнання, мобільні телефони, ноутбуки, а також портативні та зовнішні жорсткі диски значної місткості.

Разом із тим у росіянина знайшли кілька різних документів, що посвідчують особу.

Нагадаємо, що раніше аналітики ISW попереджали, що Росія планує активізувати диверсії та провокації на території Польщі взимку 2026 – 2027 років. Головними цілями ворожих атак можуть стати залізнична мережа та логістичні маршрути західної допомоги Україні.