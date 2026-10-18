Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Що прагне зробити Росія?

У такий спосіб Кремль намагається ускладнити логістику військової підтримки для української армії та відвернути увагу міжнародних партнерів Києва.

За оцінками аналітиків, російські спецслужби планують зосередитися на транспортних артеріях біля кордону, через які прямують вантажі з озброєнням і гуманітарними ресурсами.

Колишній голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівєра 16 жовтня наголосив, що в зимовий період кількість ворожих операцій у Європі може відчутно зрости.

За його словами, небезпека загрожує не лише прикордонній інфраструктурі, але й адміністративним установам та цивільним об'єктам. Він також попередив про високу ймовірність застосування ударних безпілотників.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив ці застереження, заявивши про дані від польської, української та союзницьких розвідок щодо можливого загострення ще до різдвяних свят.

Польський прем'єр зазначив, що противник розглядає удари по коридорах транспортування нафти, газу та продовольства до України.

Очікуймо, як і досі, тільки в більшому масштабі, спроб диверсій чи якихось провокацій у Польщі,

– підкреслив Дональд Туск під час виступу після саміту Європейської ради.

Політик переконаний, що Москва прагне перевірити межі рішучості Варшави та всього Альянсу перед зимовим періодом.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про плани Росії здійснити диверсії на території країн НАТО та ЄС, де цілями можуть стати системи зв'язку і станції супутникового інтернету Starlink.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зі свого боку наголосив, що ворожі дії на континенті дедалі частіше набувають характеру військових операцій зі смертельними наслідками.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Туск попередив, коли можуть статись нові диверсії з боку Росії, сигналізуючи про підвищену небезпеку та підозрілу активність на кордонах сусідніх країн Балтії.