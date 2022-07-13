Они отдают себе отчет, что она ни к чему хорошему не приведет, однако на бунт не решаются. Об этом 24 каналу рассказал оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

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Пример тенькова всех испугал

Оппозиционер вспомнил опыт олега тенькова – одного из немногих состоятельных россиян, жестко выступившего против войны.

"Я убежден, что он сделал это искренне. Человек, который особенно не связан с путинской элитой, несмотря на его глупые заявления сделать путина монархом и так далее. Он с нуля построил бизнес, имел один из лучших банков, является кумиром молодежи", – сказал Гудков.

Он уехал из россии, высказался против войны, потерял бизнес, при этом остался под санкциями. "Для многих это сигнал: от вашей позиции ничего не зависит, все равно Запад будет стрелять по площадям этим санкциям", – отметил оппозиционный политик.

Нужно работать с силовиками

По его мнению сегодня важно сфокусироваться на том, чтобы расколоть элиты.

Представим, что несколько десятков человек объявлены военными преступниками по решению международного суда и объявлены в розыск. А другие – не названы и не объявлены. Вы представьте, какая паранойя начнется внутри системы, когда все друг друга начнут подозревать, все друг против друга начнут работать, все друг на друга будут "стучать",

– считает Гудков.

Он подчеркнул, что санкции разрушают экономику в долгосрочной перспективе, но не способны быстро сменить власть или подтолкнуть ее к изменению политики.

Где уже происходит раскол элит

Сейчас раскол между силовиками и кадыровым, внутри ФСБ и разных ведомств. "К примеру, между прокуратурой и следственным комитетом всегда была нелюбовь друг к другу", – сказал оппозиционер.

Поверьте, далеко не все силовики поддерживают войну. По меньшей мере 20% сотрудников силовых структур путина не только не поддерживают, а просто ненавидят,

– резюмировал Гудков.

Есть способ расколоть российские элиты – Гудков: смотрите видео