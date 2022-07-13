Вони усвідомлюють, що вона ні до чого хорошого не призведе, однак на бунт не вирішуються. Про це 24 каналу розповів опозиційний політик Дмитро Гудков.

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Приклад тінькова усіх налякав

Опозиціонер згадав досвід олєга тінькова – одного з небагатьох заможних росіян, який жорстко виступив проти війни.

"Я переконаний, що він зробив це щиро. Людина, яка особливо не пов'язана з путінською елітою, попри його дурні заяви зробити путіна монархом і таке інше. Він з нуля побудував бізнес, мав один з найкращих банків, є кумиром молоді", – сказав Гудков.

Він поїхав з росії, висловився проти війни, втратив бізнес, при цьому – залишився під санкціями. "Для багатьох це сигнал: від вашої позиції нічого не залежить, все одно Захід стрілятиме по площах цими санкціями", – відзначив опозиційний політик.

Потрібно працювати з силовиками

На його думку, сьогодні важливо сфокусуватися на тому, щоб розколоти еліти.

Уявімо, що декілька десятків осіб оголошені воєнними злочинцями за рішенням міжнародного суду та оголошені у розшук. А інші – не названі й не оголошені. Ви уявіть, яка параноя почнеться всередині системи, коли усі одне одного почнуть підозрювати, усі одне проти одного почнуть працювати, усі одне на одного будуть "стукати",

– вважає Гудков.

Він наголосив, що санкції руйнують економіку у довгостроковій перспективі, але не здатні швидко змінити владу, або підштовхнути її до зміни політики.

Де вже відбувається розкол еліт

Наразі є розкол між силовиками та кадировим, всередині ФСБ та різних відомств. "До прикладу, між прокуратурою та слідчим комітетом завжди була нелюбов одне до одного", – сказав опозиціонер.

Повірте, далеко не усі силовики підтримують війну. Щонайменше 20% співробітників силових структур путіна не те що не підтримують, а просто ненавидять,

– резюмував Гудков.

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