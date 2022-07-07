Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він каже, що у росіян немає часу для продовження війни, бо час працює проти росії.

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За його словами, у росії завдання – імітувати бурхливу активність на окупованих територіях та блефувати.

Це взагалі тактика блефу – що "ми наступаємо, ми кидаємо бійців, яких в нас ще багато, але ми готові сісти за стіл переговорів та домовитися",

– вважає опозиціонер.

Про що хоче домовлятися росія

На думку Гудкова, росія розуміє, що якщо час працює на стороні України і туди надходить нове озброєння та навчені військові, то це означає, що домовлятися і торгувати не буде за що.

Опозиціонер пояснює, що путіну треба видати якусь дію за свою велику перемогу над всім світом та НАТО. Тому вони зараз закріпилися в Херсонській області тощо.

Гудков переконаний, що росіяни будуть готові торгуватися, якщо їм випаде така можливість. Вони будуть казати, щоб Україна віддала їм Луганську та Донецьку області та ще транзитний коридор до Криму.

Політик думає, що в цьому і заключається план путіна на сьогодні. Але це нереалістичний план, Україна не погодиться на нього.

путін думає, що чим більше він суспільство бомбить і вбиває, тим більше населення буде тиснути на владу, щоб сісти за стіл переговорів,

– підсумував Гудков.

Гудков про план путіна та відкриту мобілізацію в росії: відео



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