Про це розповіли в Інституті з вивчення війни. Там зауважили, що з кремля не надходило жодних заяв, а також оцінок, які б стосувались досягнень у війні.

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У росії ініціювали оперативну паузу

Аналітики стверджують, що відсутність заяв про досягнення у війні – не простий збіг. Це чергове підтвердження того, що в країні-агресорці могли ініціювати оперативну паузу. І це після того, як у міноборони росії щоденно розповідали про захоплення нових територій або успішне пересування військових.

Зауважимо, що 6 липня ворог провів обмежені, а також безуспішні наземні атаки по всіх напрямках. Відповідні рухи дійсно підтверджують те, що ворог сповільнюється на фронті. Але це зовсім не означає, що він припинить бойові дії.

В Інституті з вивчення війни зауважили, що росія просто змінить свій підхід до війни. Тепер спостерігатимуться досить незначні наступальні дії. Цей метод ворог використовуватиме для того, щоб підготуватись до масштабнішого наступу. Також це необхідно задля відновлення його бойової міці, яку добряче підірвали ЗСУ у боротьбі за Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

Припущення фахівців з Інституту з вивчення війни підтверджують слова глави Луганської ОВА Сергія Гайдая. Він підкреслив, що після штурму Лисичанська у ворога – тисячі загиблих і поранених. Глава ОВА додав, що окупанти переважають кількісно. Мовиться як про особовий склад, так і про техніку. Натомість українська армія може похизуватись неабиякою підготовкою, а також вмотивованістю. Тож щойно ЗСУ отримають більше далекобійної зброї, усі переваги загарбників буквально нівелюються.

Якщо ми вже заговорили про кількість, то не зайвою буде згадка про втрати ворога. Адже від початку повномасштабного вторгнення нашим військовим вдалось ліквідувати чимало окупантів.

Лави "двохсотих" поповнили 36 500 ворогів

Наші захисники та захисниці ефективно знищують російських бійців. Згідно з актуальними підрахунками, "друга армія світу" вже не дорахується 36 500 своїх бійців. Зауважимо, що ці цифри не точні, адже точно підрахувати втрати ворога в районах ведення бойових дій просто неможливо.

Крім того, на балансі ворожої армії стало менше техніки. На брухт уже перетворили 1600 танків, 3789 бойових броньованих машин, 812 артилерійських систем, 247 РСЗВ, а також 107 одиниць ППО.

Також вдалось знищити 217 літаків, 187 гелікоптерів, 664 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 153 крилаті ракети, 15 суден, 2648 автомобілів і автоцистерн, а також 65 одиниць спецтехніки.

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