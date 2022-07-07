Об этом рассказали в Институте по изучению войны. Там отметили, что из кремля не поступало никаких заявлений, а также оценок, которые касались бы достижений в войне.

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В России инициировали оперативную паузу

Аналитики утверждают, что отсутствие заявлений о достижениях в войне – не простое совпадение. Это очередное подтверждение того, что в стране-агрессоре могли инициировать оперативную паузу. И это после того, как в минобороны россии ежедневно рассказывали о захвате новых территорий или успешном передвижении военных.

Отметим, что 6 июля враг провел ограниченные, а также безуспешные атаки наземных по всем направлениям. Ответные движения действительно подтверждают то, что враг замедляется на фронте. Но это совсем не значит, что он прекратит боевые действия.

В Институте по изучению войны отметили, что Россия просто изменит свой подход к войне. Теперь будут наблюдаться достаточно незначительные наступательные действия. Этот метод враг будет использовать для того, чтобы подготовиться к более масштабному наступлению. Также это необходимо для восстановления его боевой мощи, которую подорвали ВСУ в борьбе за Северодонецк и Лисичанск.

Предположения специалистов из Института по изучению войны подтверждают слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая. Он подчеркнул, что после штурма Лисичанска у врага – тысячи погибших и раненых. Глава ОВА добавил, что оккупанты преобладают количественно. Речь как о личном составе, так и о технике. Украинская армия может похвастаться большой подготовкой, а также мотивированностью. Так как только ВСУ получат больше дальнобойного оружия, все преимущества захватчиков буквально нивелируются.

Если мы уже заговорили о количестве, то не лишним будет упоминание о потерях врага. Ведь с начала полномасштабного вторжения нашим военным удалось ликвидировать немало кафиров.

Скамьи "двухсотых" пополнили 36 500 врагов

Наши защитники и защитницы эффективно уничтожают российских бойцов. Согласно актуальным подсчетам, "вторая армия мира" уже не досчитается 36 500 своих бойцов. Отметим, что эти цифры не точны, ведь точно подсчитать потери врага в районах боевых действий просто невозможно.

Кроме того, на балансе вражеской армии стало меньше техники. В металлолом уже превратили 1600 танков, 3789 боевых бронированных машин, 812 артиллерийских систем, 247 РСЗО, а также 107 единиц ПВО.

Также удалось уничтожить 217 самолетов, 187 вертолетов, 664 БпЛА оперативно-тактического уровня, 153 крылатые ракеты, 15 судов, 2648 автомобилей и автоцистерн, а также 65 единиц спецтехники.

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