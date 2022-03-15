О том, как так называемые "российские журналисты" атакуют жителей Мариуполя, рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Читайте также Россия не уйдет от ответственности за преступления путем выхода из международных организаций

"Сейчас российские СМИ атакуют людей, выехавших по гуманитарному коридору из Мариуполя. Пропагандисты требуют на камеру рассказать, как полк "Азов" не выпускал жителей из города. Вместо того, чтобы оставить в покое мариупольцев, которые из-за постоянных обстрелов российской артиллерии и бомб выживали в укрытиях без тепла, света, еды и воды они лепят очередной фейк", – рассказала Ирина Верещук.

Она подтвердила, что были случаи, когда украинские военные не выпускали жителей города. Но для этого были свои причины – их безопасность.

"Единственная причина, когда военные просили вернуться в город – это не прекращавшиеся обстрелы со стороны Российской Федерации, несмотря на договоренность о режиме тишины. Как только военные получили подтверждение, что проезд по коридору возможен, он был разрешен", – рассказала Ирина Верещук.

Всего 15 марта в Украине из 9 согласованных "гуманитарных коридоров" заработало только семь. Из Мариуполя уехало около 20 тысяч человек. Они направились в Запорожье через Бердянск. Люди ехали на собственных автомобилях – а это около 4 тысяч машин. И часть из них уже добралась до Запорожья. Остальные остановились на ночлег в других городах Донецкой и Запорожской областей.