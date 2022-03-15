15 марта Россия официально направила письмо о том, что пользуется своим правом выйти из Совета Европы. При этом в России заявили о намерении денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека.

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Эксперт по международному уголовному праву и бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что в ПАСЕ подтвердили, что Россия не уйдет от ответственности за преступления путем выхода из международных организаций.

"Украина считает необходимым, чтобы Совет Европы помогал в создании специального трибунала. Международный трибунал при поддержке Совета Европы является одним из способов привлечь к ответственности руководство России за преступления, которые они совершили", – заявил Гюндуз Мамедов.

Россия превращается в клетку, где россияне сами себя заперли

В Верховной Раде тоже отреагировали на выход России из Совета Европы. Там отметили, что к такому шагу российские власти прибегли накануне голосования резолюции ПАСЕ, которая должна была начать процедуру полного исключения России из этой организации. А также признания оккупации Приднестровья и факт российской агрессии против Молдавии.

"Европейскую конвенцию о правах человека, которую в России планируют денонсировать, в частности, запрещает пытки и бесчеловечное отношение, смертную казнь, рабство, дискриминацию в совершении прав и свобод, наказание без закона. Кремль четко показал россиянам, что он о них думает. Россия превращается в клетку, большинство жителей которой сами себя в ней заперли", – говорится в сообщении Верховной Рады.