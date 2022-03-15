Китайские окольные пути

Потому проявился Китай. И уже ясно, что Китай будет помогать России преодолевать санкционные неудобства. Вопрос, до какого уровня: чтобы сохранить российскую государственность или продолжать агрессию.

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На следующей неделе Байден вроде бы собирается посетить Европу. Также на следующей неделе – саммит министров НАТО. Похоже, ключевым вопросом теперь будет работа с Китаем:

дипломатия;

санкционные заготовки;

сохранение единства западного мира;

переговорные позиции;

оборона в случае полноценного включения Китая в войну;

другие вопросы, связанные с новыми вызовами.

Теперь понятны разговоры о нейтральном статусе Украины. Для Китая и России это хороший выход. Потому что позволяет Китаю перенести активное противостояние на более позднее время. Китай ведь не планировал втягиваться в войну так быстро. Сейчас она ему невыгодна.

Нейтральный статус Украины позволит Китаю выиграть время для:

налаживание военного взаимодействия с Россией;

проведение выборов;

решение экономических проблем;

укрепление в украинской политике;

еще многое другое что Китай планировал сделать перед активной фазой противостояния с клубом демократий.

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А нам свое делать

Что правильно делать в геополитической части Украины? Вцепиться зубами в наше место в клубе демократий и не уступать ни один миллиметр. А значит – это и ЕС и НАТО. Чтобы в момент, когда все начнется, когда бы это ни было, мы оказались гарантированно в цивилизованном клубе демократий. Как его неотъемлемая часть. Тем более, сегодня мы это имеем, хотя и в гибридном виде.

Следовательно, будет достаточно даже сохранить то, что есть. По крайней мере, на этой стадии для меня все выглядит именно так. Скоро будет ясно, ошибаюсь ли.

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