Китайські манівці

Тому проявився Китай. І вже зрозуміло, що Китай допомагатиме Росії долати санкційні незручності. Питання, до якого рівня: щоб зберегти російську державність чи щоб продовжувати агресію.

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Наступного тижня Байден ніби збирається відвідати Європу. Також наступного тижня – саміт міністрів НАТО. Схоже, ключовим питанням тепер буде робота з Китаєм:

дипломатія;

санкційні заготовки;

збереження єдності західного світу;

переговорні позиції;

оборона у випадку повноцінного включення Китаю у війну;

інші питання, пов'язані з новими викликами.

Тепер зрозумілі розмови про нейтральний статус України. Для Китаю та Росії – це хороший вихід. Бо дозволяє Китаю перенести активне протистояння на пізній час. Адже Китай не планував втягуватися у війну так швидко. Зараз вона йому невигідна.

Нейтральний статус України дозволить Китаю виграти час для:

налагодження військової взаємодії з Росією;

проведення виборів;

вирішення економічних проблем;

укріплення в українській політиці;

ще купи іншого, що Китай планував зробити перед активною фазою протистояння з клубом демократій.

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А нам своє робити

Що правильно робити в геополітичній частині Україні? Вчепитися зубами в наше місце в клубі демократій та не поступатися жодним міліметром. А значить – це і ЄС і НАТО. Щоб у момент, коли все почнеться, коли б це не було, ми опинилися гарантовано в цивілізованому клубі демократій. Як його невід'ємна частина. Тим паче сьогодні ми це маємо, хоча і в гібридному вигляді.

Отже, буде достатнім навіть зберегти те, що є. Принаймі на цій стадії для мене все виглядає саме так. Скоро буде зрозуміло, чи помиляюсь.

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