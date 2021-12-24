Первые пункты опубликованных якобы предложенных украинской стороной шагов касались заседания Трехсторонней контактной группы. Еще несколько – встречи президентов Украины и России.

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О чем идет речь в опубликованных в России "шагах"

В связи с тем, что опубликовали в российских СМИ, то в первых пунктах речь идет о заседании Трехсторонней контактной группы 8 – 9 декабря. Их якобы российские власти получили еще до официального анонса.

"Шаг 1". На заседании ТКГ 8 – 9 декабря украинская сторона сделает все возможное для достижения прекращения огня с 00:00 10 декабря и возвращения "Мер для усиления режима прекращения огня".

"Шаг 2". На заседании ТКГ украинская сторона приложит максимум усилий для открытия контрольно-пропускных пунктов "Золотое" и "Счастье" и повторное открытие всех КПВВ.

"Шаг 3". На заседании ТКГ украинская делегация представит список всех пленных и будет делать все возможное для осуществления обмена до конца 2021 года.

К этому пункту в российских СМИ добавили, что Украина якобы обязалась завершить процессуальную очистку в отношении тех, кого обменяли в 2019 и 2020 годах.

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"Шаг 4". Украина якобы готова к пересмотру закона об особом статусе оккупированных территорий Донбасса с имплементацией "формулы Штайнмайера".

"Шаг 5". На заседании ТКГ 8 – 9 декабря украинская сторона поднимет вопрос безопасности и допуска наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе.

Переговоры президентов Украины и России

"Шаг 6". Проведение телефонных переговоров между президентами Украины и России, после них обе стороны якобы должны заявить про деэскалацию, поддержку режима прекращения огня и анонсировать обмен пленными.

"Шаг 7". Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента России.

"Шаг 8". Проведение встречи президентов Украины и России.

"Шаг 9". Проведение встречи в нормандском формате.

"Шаг 10". Согласование законов которые якобы касаются амнистии, имплементации формулы Штайнмайера, децентрализации на оккупированных территориях, о свободной экономической зоне и особенностях проведения выборов в ОРДЛО.

Никаких подтверждений подлинности этого списка нет.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал список 10 шагов для прекращения войны на Донбассе во время саммита "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". По словам главы государства, в этих пунктах идет речь и об активном участии США, Германии и Франции в вопросе войны между Украиной и Россией.

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