В своих рапортах российские оккупанты пишут, что больше не хотят быть "пушечным мясом". Увидев все своими глазами, они поняли, что причин для "спецоперации", как называет Путин захватническую войну против Украины, нет.

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Информагентство Guildhall получило фото рапортов военнослужащих 41 общевойсковой армии Центрального военного округа России. Все прибывшие из Украины больше не желают возвращаться сюда снова.

Фото рапортов российских военных

Сержант Сапар Мирапов в своем рапорте командиру воинской части №61899 подчеркнул, что считает невозможным повторный возврат в Украину из-за плохой организации, отсутствия связи и технического обеспечения.

Приехал, не понимая, зачем я там нужен, без объяснения задания. Я не хочу быть пушечным мясом,

– заявил российский сержант.

Рапорт российского сержанта Сапара Мирапова / Фото Guildhall

Такие же причины своего нежелания участвовать в войне против Украины указал младший сержант Александр Пугачев. Кроме уже упомянутого, его не устраивает отсутствие координации в подразделении и связи с командованием.

Рапорт младшего сержанта Александра Пугачева / Фото Guildhall

Командир 2 мотострелкового взвода 9 мотострелковой роты, лейтенант А. Егоров указал, что он и его подчиненные столкнулись с обманом. Настоящие цели и задачи "спецоперации" от них скрыли.

Под разными и никому не понятными "учениями" и "учебно-боевыми задачами" имелись в виду совсем другие мероприятия (…). Переходя границу Украины, мы полностью дискредитировали себя в глазах как мирового, так и славянского сообщества. Наши действия носили оккупационный характер, что отражалось и в действиях мирного населения,

– написал лейтенант.

Рапорт российского лейтенанта А. Егорова / Фото Guildhall

Эти солдаты делают правильный выбор, ибо в Украине их ждет либо гибель, либо плен.

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