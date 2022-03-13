В Генштабе ВСУ сообщили об увеличении количества случаев дезертирства среди россиян.

Важно Россияне совершили авиаудар по международному центру миротворчества и безопасности на Львовщине

Также, по данным нашего Генерального штаба Вооруженных Сил, часть российских оккупантов отказывается выполнять приказы.

Вместе с тем, в медицинских учреждениях юго-восточного региона Беларуси на лечении находится большое количество раненых военнослужащих России. Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает.

В Украине есть сайт для военных-захватчиков, которые не хотят воевать

Киберполиция совместно с волонтерами разработала сайт для российских оккупантов, не желающих воевать против Украины. Сайт DefenseUa поможет найти контакты правительственных организаций и подробную инструкцию, как отказаться от участия в кровавой войне против Украины. В то же время военным стран-агрессоров будет гарантировано соблюдение Женевской конвенции по содержанию военнопленных.

Заметим, что российские военные уже не раз отказывались воевать и сдавались в плен. В СБУ сообщили, что под Одессой 600 морских пехотинцев взбунтовались и не вышли из судна, чтобы не воевать против Украины.