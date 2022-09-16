По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, с ликвидацией "генпрокурора" горбенко и его "заместителя" стегленко стоят российские оккупанты. Успешное покушение на "должностное лицо" такого калибра в "ЛНР" – следствие внутренних разборок и попыток кремлевских ставленников хотя бы временно заменить руководство всех силовых структур своими людьми.

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горбенко и стегленко не были очень влиятельными лицами, однако российские спецслужбы решили их ликвидировать еще и для того, чтобы намекнуть всем другим боевикам о том, что нельзя сопротивляться планам москвы.

Все спишут на Украину

Конечно, "официально" смерть обоих работников "прокуратуры" в россии спишут на деятельность украинских спецслужб. Однако каждый террорист полностью понимает, кто именно стоит за организацией взрыва.

Ведь Киеву, какие бы преступления не совершал горбенко на "должности", невыгодно ликвидировать такого ценного свидетеля. Ведь именно по требованию российской стороны "генпрокурор" организовывал множество приговоров в отношении украинских активистов и пленных.

Впрочем, ценность "должности" ликвидированного террориста заключается вовсе не в показательном наказании проукраинского населения на оккупированных территориях. стегленко и горбенко фактически возглавляли структуру, занимавшуюся посадками террористов и ни в чем невинных гражданских с целью откупа и получения немалых денег.

Система "заброса на подвал" предпринимателей, боевиков и других людей, задерживаемых террористами на улицах оккупированных городов, хорошо работает в "ДНР" и "ЛНР" еще с 2014 года, а возможность выйти на свободу силовики "республик" обычно оценивают от 5 тысяч долларов.

Поэтому лицо, которое будет занимать "должность" после горбенко, сможет достаточно быстро обогатиться и принести своим кураторам немало денег. Особенно с учетом того, что в настоящее время военные преступники будут "трясти" кучу дезертиров.

Кроме того, ликвидацией "генпрокурора" российские спецслужбы передали привет каждому, кто занимает влиятельные "должности" в квазиреспубликах. Мол, если попросят, надо выполнять все прихоти или вообще уволиться. Иначе можно получить билет на концерт кобзона.

Кремль ищет виновных в военных провалах

Взрыв в "прокуратуре" в Луганске также можно рассматривать как начало замены силовиков и "чиновников" на Донбассе россиянами. Планы по замещению местных изменников на россиян в кремле вынашивали достаточно давно. Впрочем, если с политическими фигурами все просто, то представителей силовых структур, по мнению оккупантов, проще начать заменять с теракта. Теперь этот процесс будет проходить легче и без лишнего сопротивления со стороны местных фигур.

Кроме того, новый "генпрокурор", по всей вероятности, сразу же откроет "уголовное производство" по "государственной измене" ряда боевиков. Ведь армия недореспублики оказалась гораздо слабее, чем рассчитывали в москве, а начать поиск виновных в поражении вполне логично именно с так называемых "ЛНР" и "ДНР". Затем кремль сможет объяснять свое поражение на Донбассе именно "предательством" со стороны многих террористов недодержав.

После первой и достаточно дерзкой ликвидации террориста такого калибра во всех так называемых силовых "ведомствах" "ДНР" и "ЛНР" резко начались проверки помещений на предмет взрывчатки. Каждый боевик понимает, что он может стать следующим, а россия может убить любого, даже полностью подконтрольного кураторам.